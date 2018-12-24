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      Указ про виведення військ США з Сирії уже підписаний, – CNN

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      США виводять свої військ з Сирії
      США виводять свої військ з Сирії / Фото з відкритих джерел

      Указ про майбутнє виведення американських військ з Сирії підписаний.

      Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерело в міністерстві оборони США.

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      Джерело телекомпанії, повідомило, що указ підписав глава Пентагону Джеймс Меттіс.

      Зазначається, що в указі повідомляється, "як і коли буде здійснюватися виведення американських військ з Сирії, але чиновник не надав ніяких додаткових подробиць операції".

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни. Таке рішення викликало неоднозначну реакцію з боку світової спільноти. Зокрема, лідер лібералів у Європарламенті Гі Вергофстадт його розкритикував – дипломат вважає, що це зробить європейців більш вразливими.

      Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії
      Джерело: 24 Канал
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