Uklon представил крупную продуктовую кампанию, переносящую зрителей в мир украинской рекламы

Продуктовая IT-компания Uklon вместе с украинским креативным агентством I AM IDEA представили крупную креативную кампанию, создав омаж на наиболее узнаваемые рекламы украинского рынка. Все для того, чтобы показать многофункциональность своего сервиса и его доступность для каждого.

Каждый ролик рекламного сериала Uklon проникновенно и иронично рассказывает об отдельных классах авто и сервисах компании – классе Стандарт, Business, Delivery и Инклюзивный, информирует 24 Канал.

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Креативное решение было построено на изломе стереотипов и по сценарным правилам украинской рекламы, которая так хорошо знакома всем украинцам. Это реклама, которую они видят каждый день – реклама фармацевтических брендов, что решают бытовые проблемы; реклама духов, где обязательно все в платьях, смокингах и куда-то торопятся; реклама пива, где друзья, природа, атмосфера драйва и маскулинности; или чувственная рекламная история о любви и заботе родных.

Большая продуктовая кампания построена вокруг главного – нашего клиента, его предпочтений и уникального пользовательского опыта. Мы предоставляем сервис, покрывая запросы разной аудитории, а значит и реклама у нас должна быть на любой вкус. Мы можем себе позволить быть смелым и не бояться иронизировать и экспериментировать с форматами. Но вместе с тем мы глубоко понимаем потребности своих пользователей. И через уже такие знакомые ему рекламные истории рассказываем о нашем продукте, доступном для каждого,

– добавляет Виктория Ковалева, Head of Brand & Communications Uklon.

Uklon и I AM IDEA представили крупную креативную кампанию, создав омаж на украинскую рекламу: смотрите видео

Над проектом команда бренда работала вместе с креативным агентством I AM IDEA. Продакшеном занималась команда NO STARS и режиссер Олег Томин.

Перед нами стояла довольно непростая задача, нам нужно было объединить в одну идею разные ролики для разных аудиторий – 4 класса авто и 4 рекламные кампании. Идея как раз крутая тем, что мы объединили все в одну канву – рекламу, которая знакома всем. Понимая, что люди эту рекламу когда-то полюбили и видели, мы интегрировали бренд в эти истории. Так сохраняется и целостность кампании, и бренд также работает. Вся съемка проходила в шутливом формате, мы делали то, что любим делать. А работать в рекламной кампании над рекламой – это особое удовольствие!,

– рассказывает Игорь Финашкин, креативный директор I AM IDEA.

Кампания также будет поддерживаться наружной рекламой / Фото Uklon

В рамках кампании снятые рекламные ролики будут появляться во многих каналах по всей Украине, среди которых Digital, OTT-сервисы, кинотеатры и медиафасады ТРЦ Gulliver в Киеве. Кампания также будет поддерживаться принтами в наружной рекламе, промо в социальных сетях и интеграциями с инфлюэнсерами.