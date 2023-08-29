Кожен ролик рекламного серіалу Uklon проникливо та іронічно розповідає про окремі класи авто та сервіси компанії – клас Стандарт, Business, Delivery та Інклюзивний, інформує 24 Канал.

До теми Український Uklon вже вийшов на ринок Узбекистану

Креативне рішення було побудоване на зламі стереотипів та за сценарними правилами української реклами, яка так добре знайома всім українцям. Це реклама, яку вони бачать щодня – реклама фармацевтичних брендів, що розв'язують побутові проблеми; реклама парфумів, де обов'язково всі у сукнях, смокінгах і кудись поспішають; реклама пива, де друзі, природа, атмосфера драйву та маскулінності; чи чуттєва рекламна історія про любов та турботу рідних.

Велика продуктова кампанія побудована навколо головного – нашого клієнта, його уподобань та унікального користувацького досвіду. Ми надаємо сервіс, покриваючи запити різної аудиторії, а отже і реклама у нас повинна бути на будь-який смак. Ми можемо дозволити собі бути сміливим і не боятися іронізувати та експериментувати з форматами. Але в той же час ми глибоко розуміємо потреби своїх користувачів. І через вже такі знайомі йому рекламні історії розповідаємо про наш продукт, що доступний для кожного,

– додає Вікторія Ковальова, Head of Brand & Communications Uklon.

Uklon та I AM IDEA представили велику креативну кампанію, створивши омаж на українську рекламу: дивіться відео

Над проєктом команда бренду працювала разом з креативною агенцією I AM IDEA. Продакшеном займалася команда NO STARS та режисер Олег Томін.

Перед нами стояла досить непроста задача, нам треба було об’єднати в одну ідею різні ролики для різних аудиторій – 4 класи авто, і 4 рекламні кампанії. Ідея якраз крута тим, що ми об’єднали все в одну канву – рекламу, яка знайома всім. Розуміючи, що люди вже цю рекламу колись полюбили і бачили, ми інтегрували бренд у ці історії. Так зберігається і цілісність кампанії, і бренд також "працює. Уся зйомка проходила в жартівливому форматі, ми робили те, що любимо робити. А працювати в рекламній кампанії над рекламою – це особливе задоволення!,

– розповідає Ігор Фінашкін, креативний директор I AM IDEA.

Кампанія також підтримуватиметься зовнішньою рекламою / Фото Uklon

У рамках кампанії зняті рекламні ролики з'являтимуться у багатьох каналах по всій Україні, серед яких: Digital, OTT-сервіси, кінотеатри та медіафасади ТРЦ Gulliver у Києві. Кампанія також підтримуватиметься принтами у зовнішній рекламі, промо в соціальних мережах та інтеграціями з інфлюенсерами.