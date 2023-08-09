Может ли Украина наказать убежавших от мобилизации за границу: объяснение адвоката

В Украине идет мобилизация, однако не все военнообязанные появляются к военкоматам и становятся на учет. В частности, некоторые украинцы уехали или пытаются уехать за границу во избежание военной службы.

Сейчас часто появляются новости об уклоняющихся от мобилизации, которые сбежали за границу и хвастаются этим. В настоящее время существует запрос общества на наказание за подобные поступки, однако конкретных способов для этого нет, рассказал адвокат ЮФ Gracers Станислав Полевой.

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Какая правовая база существует в этом вопросе

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 г. №1487, все посольства и консульства Украины обязаны взять на себя учет военнообязанных.

В частности, они должны своевременно информировать находящихся за рубежом граждан Украины о начале нового призыва и мобилизации, а также помогать возвращать этих лиц обратно в Украину.

Согласно требованиям Порядка организации и проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, закон требует:

состоять на военном учете в случае отъезда за пределы Украины сроком более трех месяцев – по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

В срок до семи дней с момента прибытия в страну прийти с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в посольство или консульство Украины и стать на учет;

призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются, то есть становиться на учет не нужно.

В то же время, устойчивого механизма в этой системе не существует. Сотрудники посольств и консульств не вправе вручать гражданам повестки.

Также нет полномочий для содействия в возвращении военнообязанных, ведь принудительная депортация возможна только тогда, когда есть соответствующее решение международного суда.

На практике, граждане Украины не подлежат экстрадиции, потому что выезд за пределы страны до или во время войны не является преступлением.

Человек, который находится за пределами Украины незаконно, будет испытывать проблемы с тем, чтобы устроиться в Европе и получить временную защиту. Фактически это единственная проблема, с которой эти люди могут столкнуться.

Наказание при возвращении домой

Что касается наказания, которое мужчины могут получить, вернувшись домой, то есть несколько видов ответственности. В зависимости от случая и обстоятельств разделяют их на уголовную и административную ответственность.

Уголовная ответственность:

Уклонение от призыва военной службы во время мобилизации. Если целью пересечения границы было уклонение от службы, то это наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет .

. За предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу можно получить штраф или лишение свободы .

. За фальсификации документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов грозит штраф, или арест или ограничение свободы.



Административная ответственность:

Если военнообязанный не появляется в военкомат во время действия Указа президента Украины "О проведении совместной мобилизации", то он может получить штраф до 8500 гривен .

. Попытка незаконного пересечения границы – наказывается штрафом в 3400 – 8500 гривен, или же административным арестом.

Сейчас международное право бессильно в этой проблеме. Наказание нарушителей, существующих в украинском законодательстве, можно реализовать, только когда люди находятся на территории Украины.

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