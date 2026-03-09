Есть 5 минут: как пограничники ловят уклонистов и какие препятствия ждут нарушителей

На украинско-румынском участке государственной границы сейчас продолжаются инженерные работы. Именно там есть сложная система защиты, которая останавливает потенциальных нарушителей, в частности уклонистов.

Ведь военное положение и запрет выезда для мужчин призывного возраста привели к росту количества попыток нелегального пересечения границы. Предотвращение таких случаев остается одной из основных задач буковинских пограничников, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Как пограничники ловят уклонистов?

Константин Лисник, старший офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда, отметил, что до полномасштабного вторжения основными вызовами были незаконное перемещение табачных изделий на участке украинско-румынской границы и перемещение определенных товаров на украинско-молдавском участке границы.

С началом полномасштабного вторжения ситуация изменилась – возросло количество правонарушений гражданами как на границе с Молдовой, так и на границе с Румынией.

Это связано в основном с тем, что категории мужчин 18 – 60 был запрещен выезд за границу. Теперь противоправные элементы, которые занимались табачными изделиями, начали заниматься незаконным перемещением граждан через границу, поскольку это стало гораздо выгоднее,

– подчеркнул он.

Сейчас нарушителей государственной границы сдерживает разветвленная система инженерных заграждений, технических средств наблюдения и постоянный контроль со стороны пограничников.

Заметьте!

По словам начальника отделения инженерной поддержки ВВС "Черепковцы" Николая Лукьяновича, система заграждений отвечает за то, чтобы нарушителю государственной границы было труднее пересечь границу. Вспомогательное КСС и основное КСС – для того, чтобы во время поиска следов удалось увидеть, где нарушитель мог пересечь государственную границу. Кроме строительной техники и людей, работают еще и технологии наблюдения.

У нас есть камеры, которые заранее фиксируют, что нарушитель движется в сторону государственной границы. И группа реагирования имеет 5 минут, чтобы собраться, потом за 10 мин добирается сюда и уже, соответственно, перехватывает правонарушителя на границе,

– рассказал Лукьянович.

Первой серьезной преградой на пути правонарушителей становится егоза или "колючая проволока". Начальник отделения инженерной поддержки ВВС "Черепковцы" отметил, что это достаточно действенный метод, ведь прорезать "колючку", даже с плоскогубцами, занимает долго времени. Кроме того, егоза очень хорошо цепляется за одежду.

Заметьте! Ранее представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что с начала полномасштабной войны во время попыток незаконно пересечь государственную границу Украины погибли более 70 мужчин. Чаще всего смертельные случаи случались при попытках пересечь границу через реки.

Лукьянович добавил, что, несмотря на любые технические решения, важную роль играют почва и погода. Как только пойдет дождь – глина размокает и грузовая машина уже не может доехать до границы. Однако работа пограничников продолжается постоянно – она стала результатом того, что случаи нарушения становятся единичными.