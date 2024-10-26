Запрыгнуть в поезд на ходу: на Закарпатье разоблачили необычную схему переправки уклонистов за границу

На Закарпатье разоблачен канал незаконной переправки лиц призывного возраста через государственную границу. Схема побега предусматривала запрыгивание в поезд на ходу.

Как сообщает полиция, 46-летний ужгородец создал бизнес на уклонистах. К сотрудничеству он привлек 53-летнего мужчину и еще двух исполнителей, один из которых несовершеннолетний.

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Как работала схема переправки уклонистов за границу

Установлено, что злоумышленники за 10 тысяч долларов переправляли своих клиентов международным поездом "Чоп – Будапешт" в обход официальных прохождений пограничного и таможенного контролей.

Все происходило так: несовершеннолетний парень должен был пройти таможенный и пограничный контроли и после того, как поезд отправится с международной станции, – открыть дверь предварительно обусловленного вагона. В дальнейшем военнообязанный клиент, должен был на ходу заскочить в поезд. В этом ему помогал другой исполнитель.

Полицейские узнали, что злоумышленники планируют отправить по этой схеме очередного военнообязанного и в ходе контроля за совершением преступления поймали фигурантов "на горячем".

У подозреваемых изъяли 10 тысяч долларов, которые они успели получить за незаконные услуги.

Сейчас организатора и сообщника задержали, им сообщили о подозрениях. Решается вопрос о сообщении о подозрении исполнителям.

Сообщников, которые занимались переправкой уклонистов, задержали / Фото полиция

К слову, недавно пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, предъявив фальшивые свидетельства о рождении детей.