Полиция Киева задержали мужчину, который зарабатывал на фиктивных справках для военнообязанных. Мошеннику грозит тюремный срок.

В столице задержали мужчину, который за деньги помогал уклоняться от мобилизации и выезжать за границу. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно о нелегальной схеме?

Злоумышленник обещал "решить вопрос" с оформлением инвалидности за 15 тысяч долларов. Для этого его "клиент" должен был подписать декларацию с врачом, пройти медицинскую экспертизу и получить справку, которая дала бы право на отсрочку и выезд из Украины.



Полиция задержала организатора преступной схемы / Фото Нацполиции

Свои услуги мужчина предлагал только по рекомендациям и уверял, что имеет связи в медицинских учреждениях и военкомате, поэтому обещал быстрый и качественный результат.

Правоохранители задержали мужчину после передачи денег. Сейчас его подозревают в незаконной переправке лиц через границу и злоупотреблении влиянием. За содеянное злоумышленнику грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о разоблачении масштабной схемы подделки медицинских заключений МСЭК, по которой оформляли фиктивную инвалидность родственникам военнослужащих. Эти документы использовали для избежания мобилизации и незаконного увольнения из армии.