Сколько сегодня уклонистов в Украине

С начала полномасштабной войны на Украине проходят мобилизационные мероприятия. Конечно, есть и те, кто пытается уклониться от призыва в армию.

Об этом рассказал во время брифинга начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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Все в пределах погрешности

Он также уточнил, что есть категория граждан, которая уклоняется не только от прохождения службы, но и посещения территориального центра укомплектования для уточнения военных учетных данных.

Однако, по словам Романа Горбача, это количество граждан не значительно.

Их не так много на общей массе всего населения. Поэтому индивидуально, если брать каждый случай, это, конечно, проблема. Но в общем масштабе большой проблемы в этом нет, потому что у нас в принципе все идет по плану, в пределах погрешности,

– рассказал он.

Предусматривается ли в Украине увеличение количества мобилизованных

Также на брифинге Роман Горбач отметил, что после начала полномасштабного вторжения России мобилизация в Украине проходит постоянно, ежедневно и планово. Корректировка же может происходить только в планах, ведь их просчитывают вперед.

Мобилизация – это очень сложная система и просто так, по результатам сегодняшнего дня, мы не можем призвать завтра больше людей. Все это учтенные факторы и мобилизация проходит постоянно,

– сказал он.

Также он отметил, что нет особенностей проведения мобилизационных мероприятий в разных регионах Украины. Единственная особенность – наличие мобилизационного ресурса, то есть людей соответствующих специальностей в регионах.

Так, в каждом территориальном центре комплектования ведется военный учет военнообязанных и есть база, где указана статистика по мобилизационному ресурсу, то есть людей соответствующих специальностей. В соответствии с этим и определяется задача по призыву.