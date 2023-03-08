Конь стоимостью в Ламборгини: у Кадырова истерика из-за украденного коня якобы за 10 миллионов

Ночью 4 марта в селе Крабчице в Чехии украли породистого коня Рамзана Кадырова, стоимость которого составляет почти 18 тысяч долларов. Однако чеченский диктатор убеждает, что на самом деле он стоит целых 10 миллионов долларов.

Отметим, что чистокровного скакуна по прозвищу Зазу арестовали еще в 2014 году в рамках санкций против Кадырова. Так что все это время он находился в Чехии, сообщает 24 Канал.

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Не 18 тысяч, а 10 миллионов долларов

То, что конь принадлежал именно Кадырову, признался сам диктатор в длинном сообщении в своем телеграм-канале. Он сразу возмутился надежностью правоохранительной системы Чехии и заявил, что взамен в Чечне можно на ночь оставить открытой машину.

Также Кадыров сделал нелепое заявление, что 16-летний жеребец на самом деле стоил 10 миллионов долларов, а правоохранители Чехии занизили стоимость Зазу. По его предположению, сделали это ради "неких финансовых махинаций".

Более того, ставленник Кремля убежден, что теперь, "узнав его истинную цену, кто-то хорошо нагреет руки". Однако если он так уверен в этом, к чему было раскрывать якобы истинную стоимость животного?

Могли украсть свои

Интересно, что по данным чешского СМИ, за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину двое русскоязычных мужчин уже пытались вывезти из Чехии Зазу и Михаила Глинку, другого арестованного коня Кадырова. Тогда они аргументировали это якобы указанием передать лошадей диктатора польским конным заводам.

Тогда мужчины получили отказ из-за действительного контракта и подозрительных обстоятельств всей истории, несколько дней провели в припаркованном рядом фургоне, после чего уехали. Захватить с собой им удалось только транспортер в цветах кадыровской конюшни, который и так не использовался несколько лет.

Что известно о Зазе и его похищении: коротко