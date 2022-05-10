Украденное из Украины зерно уже в Средиземном море

Значительная часть зерна, которую россияне украли на временно оккупированных территориях Украины, уже на кораблях в Средиземном море. Вероятно, его везут в Сирию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагают, что дальше похищенное зерно могут перевозить в страны Ближнего Востока через контрабанду.

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Оккупанты просто воруют украинскую продукцию

Украинские разведчики рассказали о нескольких особо крупных кражах, которые россияне совершили на временно оккупированных территориях. Такие случаи фиксировались и в Запорожской, и в Херсонской, и в Харьковской областях.

В Пологах Запорожской области оккупанты уже собирают зерно и семена подсолнечника из хранилищ для перевозки в оккупированный Крым.

оккупанты уже собирают зерно и семена подсолнечника из хранилищ для перевозки в оккупированный Крым. В селе Волохов Харьковской области дошло до того, что коллаборанты начали помогать оккупантам похищать зерно из ангаров. Всю продукцию перевозят на российскую границу.

дошло до того, что коллаборанты начали помогать оккупантам похищать зерно из ангаров. Всю продукцию перевозят на российскую границу. Из Малой Лепетихи Херсонской области на специально оборудованных грузовиках вывезли 1500 тонн зерна в оккупированный Крым.

Кроме зерна, у украинских разведчиков есть информация, что оккупанты похищают и другие овощи: свеклу, картофель, капусту и т.д.

Дипломаты работают, чтобы никто не брал украденную продукцию

Украинские дипломаты тщательно работают, чтобы ни одно государство не принимало такие корабли в свои порты и не брало ворованную продукцию. Была информация, что Египет хотел приобрести краденое зерно. Но это удалось предотвратить.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, есть одно государство, на которое никак не повлиять. Это было очевидно.

Единственная страна, в которой мы не можем остановить швартовку такого судна – это Сирия. Это самый близкий союзник России. Однако со всеми другими странами мы работаем, чтобы никто из них не обольщался украденным украинским зерном, – рассказал Кулеба.

Россияне бессовестно мародерят в Украине

Россияне воруют в Украине все, до чего только могут дотянуться. Были истории как об унитазах, так и о стиральных машинках и электрических чайниках без подставки. Кража зерна способна сделать серьезные проблемы. Украина экспортирует его по всему миру, поэтому в некоторых государствах может быть голод .

. В Мелитополе оккупанты додумались похитить сельскохозяйственной техники на около 5 миллионов долларов. Однако они не смогут ее отвести, потому что все дистанционно заблокировали.

Из Мариуполя россияне вывезли исправные аппараты ИВЛ, которые выдержали бомбардировку.

Случаи таких краж совсем не единичны.

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