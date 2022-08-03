Украина предложила Ливану купить ячмень и муку, украденные россией
Источник:Посольство Украины в Ливане
В Ливане недавно задержали судно с украинской агропродукцией, которую украла россия. Стране предложили приобрести ее по очень выгодным ценам.
Информацию о задержании судна с украденным ячменем в Ливане обнародовали 31 июля. россияне погрузили зерно 27 июля во временно оккупированном Крыму.
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Украина предлагает Ливану купить ячмень, который украла россия
В посольстве Украины в Ливане сообщили, что предложили ливанскому правительству купить ячмень и зерно, которое украла и пыталась вывезти россия.
Предложение выдвинули по договоренности с владельцами продукции, находившейся на борту судна Odyssia. Это необходимо для того, чтобы мука и ячмень не испортились во время хранения в Ливане.
Посольство предложило приобрести агропродукцию по ценам вдвое ниже рыночных:
- пшеничная мука – 350 долларов за тонну,
- ячмень – 180 долларов за тонну.
Обратите внимание, что недавно посольство Украины в Ливане получило разрешение на задержание судна, пришвартованного в порту Триполи. На нем перевозили украденный на временно оккупированных территориях ячмень.
В то же время в российском посольстве в Ливане убеждали, что якобы не имеют информации об этом судне. В свою очередь, обвинения Украины россияне цинично назвали "ложными и безосновательными".
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