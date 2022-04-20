Украденные в Украине американские комбайны оказались у Кадырова: до сих пор работают GPS-маячки

Российские оккупационные войска занимаются не только мелким мародерством. В Мелитополе они украли три новых комбайна и несколько других единиц техники американского производителя John Deere.

Вероятно, после захвата города решили просто "денацифицировать" выставочную площадку аграриев. Угнанная сельхозтехника имела GPS-маячки, которые подали сигнал с территории республики Чечня. Ею правит один из известнейших прихвостней диктатора Путина – Рамзан Кадыров.

К теме Кадыровцы воюют как обезьяны – это любой военный подтвердит, – Гайдай

Украли не только технику

Об этой технике рассказала редактор Центра журналистских расследований Валентина Самар. Когда россияне вошли в Мелитополь, среди них были и так называемые "кадыровцы". Именно они вывели мародерство русской армии на новый уровень.

Эти люди пробрались на выставочную площадку компании "Агротек-Инвест". Оттуда сразу украли технику John Deere стоимостью 1,5 миллиона евро:

три новых комбайна;

трактор;

три сеялки.

Однако боевики понимали, что у подсанкционной России проблемы не только с техникой. Поэтому также украли 20 тонн фирменных американских смазочных масел.

Погнали на закрытое госхозяйство

Специалисты "Агротек-Инвеста" установили, где именно в Чечне находится украденное имущество. Технику повезли в поселок Закан-Юрт, что недалеко от Грозного.

Маячки показали, что комбайны пригнали на территорию давно ликвидированного "Госхоза". Раньше специализация этого предприятия была — выращивание зерновых.

Деревня вечного пиара

Поселок Закан-Юрт известен только одним. Это малая родина главы правительства Чечни Муслима Хучиева. Также оттуда родом его брат Тамерлан Хучиев, который руководит администрацией района и 11 лет является исполнительным директором фонда имени Ахмата Кадырова.

В селе всегда показательно строят разные объекты, на открытие которых созывают всех чиновников, желающих пропиариться. Также часто там светится еще один одиозный персонаж Адам Делимханов. Именно этот боевик командует кадыровскими наемниками на востоке Украины.

Заплатили за технику консервами

Жители Мелитополя уже имели возможность увидеть работу и этого "благотворительного" фонда Кадырова. Оккупанты развозили гуманитарную помощь фурами, которые облеплены портретами Ахмата Кадырова.

То есть, сначала армия врага зашла и забрала у людей возможность обеспечить свою общину хлебом. А после этого уже под флагами России стали имитировать хорошее отношение к местным жителям.

Выходит, мелитопольцам – консервы, а в Чечню – новенькие John Deere. Выгодная "благотворительность", однако,

– написала Валентина Самар.

Следует заметить, что раздавали "кадыровцы" не российские товары, а продукты с украинской маркировкой. Поэтому это была, скорее, помощь от наших предпринимателей, которых обокрали эти мародеры.

Кстати – Военные потроллили Кадырова и его муртадов: смотрите видео