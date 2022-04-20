Ймовірно, після захоплення міста вирішили просто "денацифікувати" виставковий майданчик аграріїв. Викрадена сільгосптехніка мала GPS-маячки, які подали сигнал із території республіки Чечня. Нею править один із найвідоміших прихвоснів диктатора Путіна – Рамзан Кадиров.

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Викрали не лише техніку

Про цю техніку розповіла редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар. Коли росіяни зайшли в Мелітополь, поміж них були й так звані "кадирівці". Саме вони вивели мародерство російської армії на новий рівень.

Ці люди пробралися на виставковий майданчик компанії "Агротек-Інвест". Звідти одразу вкрали техніку John Deere загальною вартістю 1,5 мільйона євро:

три нові комбайни;

трактор;

три сівалки.

Проте бойовики розуміли, що в підсанкційній Росії проблеми не лише з технікою. Тому також викрали 20 тонн фірмових американських мастил.

Погнали на закрите держгосподарство

Фахівці "Агротек-Інвесту" встановили, де саме в Чечні перебуває викрадене майно. Техніку повезли в селище Закан-Юрт, що неподалік від Грозного.

Маячки показали, що комбайни пограли на територію давно ліквідованого "Держгоспу". Раніше спеціалізація цього підприємства була — вирощування зернових.

Село вічного піару

Селище Закан-Юрт відоме лише одним. Це мала батьківщина глави уряду Чечні Мусліма Хучієва. Також звідти походить його брат Тамєрлан Хучієв, який керує адміністрацією району та 11 років був виконавчим директором фонду імені Ахмата Кадирова.

У селі завжди показово будують різні об'єкти, на відкриття яких скликають усіх посадовців, які хочуть пропіаритися. Також часто там світиться ще один одіозний персонаж Адам Дєлімханов. Саме цей бойовик командує кадировськими найманцями на сході України.

Заплатили за техніку консервами

Жителі Мелітополя вже мали нагоду побачити роботу й цього "благодійного" фонду Кадирова. Окупанти розвозили гуманітарну допомогу фурами, що обліплені портретами Ахмата Кадирова.

Тобто спершу армія ворога зайшла та забрала в людей можливість забезпечити свою громаду хлібом. А після цього вже під прапорами Росії почали імітувати хороше ставлення до місцевих жителів.

Виходить, мелітопольцям — консерви, а в Чечню — новенькі John Deere. Вигідна "благодійність", одначе,

– написала Валентина Самар.

Слід зауважити, що роздавали "кадирівці" не російські товари, а продукти з українським маркуванням. Тому це була радше допомога від наших підприємців, яких обікрали ці мародери.

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