Украденных в Украине детей собрались "перевоспитывать" в Чечне: в ISW шокированы этноцидом
Источник:ISW
Российские захватчики продолжают цинично похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Пока официально известно о похищении по меньшей мере 11 тысяч несовершеннолетних.
В России откровенно рекламируют усыновление украинских детей. Более того, часть из них собрались "перевоспитывать" в Чечне. Об этом сообщили в американском институте изучения войны. Аналитики шокированы этноцидом который устроил Кремль.
Читайте также Россияне вывозят из Херсона в Крым детей замученных и расстрелянных активистов
Часть похищенных детей отправляют в Чечню
Известные российские милблогеры 9 ноября начали тиражировать многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российских семьях. В частности, в сериале утверждают, что только в 2022 году чиновники государства-агрессора эвакуировали из Донбасса более 150 000 детей.
Отметим, что украинские чиновники ранее сообщали о более чем 10 тысячах похищенных детей.
В ISW отметили, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о сотрудничестве с уполномоченным России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Речь идет о том, чтобы так называемые "трудные подростки", по мнению чиновников государства-агрессора, с оккупированных территорий Донбасса и Луганской области были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".
Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама якобы усыновила ребенка из Мариуполя.
Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом отпуска и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая может быть равнозначна нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида.
– отметили в институте изучения войны.
Важно Россияне похитили детей из Херсона и перевезли их на другие оккупированные территории
Российские террористы похищают украинских детей: последние новости
- Во время выступления на саммите G20 президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поименно знает почти 11 тысяч наших детей, которых оккупанты принудительно депортировали в Россию. Кроме того, есть и те несовершеннолетние, о которых, к сожалению, пока мало известно.
- По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из Херсона и Запорожья представители оккупационной администрации незаконно похитили огромное количество несовершеннолетних. Так, в Феодосии на 25 октября находилось более двух тысяч принудительно вывезенных с Юга детей в возрасте от 4 до 17 лет. Львиная доля – дети военнослужащих, волонтеров и активистов.
- 23 октября глава ОП Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. На 22 октября в Крым вывезли 12 воспитанников этого коммунального учреждения. Ермак подчеркнул, что это геноцид украинцев.
- Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько 16 ноября сообщил, что по данным национального информационного бюро, 11 129 детей незаконно депортировали в Россию. Из них 103 несовершеннолетних вернули.
- Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что из Запорожской области оккупанты вывозят детей под видом отдыха в так называемых лагерях. В частности, маленьких жителей Энергодара уже должны были вернуть домой, однако оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи.
Стоит увидеть – Мэр Мариуполя рассказал, как оккупанты вывозят из города детей в Россию: смотрите видео