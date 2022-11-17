Украденных в Украине детей собрались "перевоспитывать" в Чечне: в ISW шокированы этноцидом

Российские захватчики продолжают цинично похищать украинских детей на временно оккупированных территориях. Пока официально известно о похищении по меньшей мере 11 тысяч несовершеннолетних.

В России откровенно рекламируют усыновление украинских детей. Более того, часть из них собрались "перевоспитывать" в Чечне. Об этом сообщили в американском институте изучения войны. Аналитики шокированы этноцидом который устроил Кремль.

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Часть похищенных детей отправляют в Чечню

Известные российские милблогеры 9 ноября начали тиражировать многосерийный документальный сериал о нескольких украинских детях из Донбасса, усыновленных в российских семьях. В частности, в сериале утверждают, что только в 2022 году чиновники государства-агрессора эвакуировали из Донбасса более 150 000 детей.

Отметим, что украинские чиновники ранее сообщали о более чем 10 тысячах похищенных детей.

В ISW отметили, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о сотрудничестве с уполномоченным России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Речь идет о том, чтобы так называемые "трудные подростки", по мнению чиновников государства-агрессора, с оккупированных территорий Донбасса и Луганской области были доставлены в Чечню для "профилактической работы" и "военно-патриотического воспитания".

Львова-Белова постоянно выступает за депортацию и усыновление украинских детей и сама якобы усыновила ребенка из Мариуполя.

Программы принудительного усыновления и депортация детей под видом отпуска и реабилитации, вероятно, составляют основу массовой российской кампании по депопуляции, которая может быть равнозначна нарушению Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

– отметили в институте изучения войны.

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Российские террористы похищают украинских детей: последние новости

Во время выступления на саммите G20 президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина поименно знает почти 11 тысяч наших детей, которых оккупанты принудительно депортировали в Россию. Кроме того, есть и те несовершеннолетние, о которых, к сожалению, пока мало известно.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из Херсона и Запорожья представители оккупационной администрации незаконно похитили огромное количество несовершеннолетних. Так, в Феодосии на 25 октября находилось более двух тысяч принудительно вывезенных с Юга детей в возрасте от 4 до 17 лет. Львиная доля – дети военнослужащих, волонтеров и активистов.

в украинских спецслужбах, из Херсона и Запорожья представители оккупационной администрации незаконно похитили огромное количество несовершеннолетних. Так, в Феодосии на 25 октября находилось в возрасте от 4 до 17 лет. Львиная доля – дети военнослужащих, волонтеров и активистов. 23 октября глава ОП Андрей Ермак сообщил, что российские захватчики принудительно вывозят детей с инвалидностью, проживающих в Олешковском детском доме-интернате Херсонской области. На 22 октября в Крым вывезли 12 воспитанников этого коммунального учреждения. Ермак подчеркнул, что это геноцид украинцев.

Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Нацполиции Ярослав Шанько 16 ноября сообщил, что по данным национального информационного бюро, 11 129 детей незаконно депортировали в Россию. Из них 103 несовершеннолетних вернули.

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что из Запорожской области оккупанты вывозят детей под видом отдыха в так называемых лагерях. В частности, маленьких жителей Энергодара уже должны были вернуть домой, однако оккупанты позвонили родителям и приказали передать зимние вещи.

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