Россия разделила их с родными: Украина вернула с оккупированных территорий еще 10 детей

В Украине продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы вернуть домой своих граждан. Так, 8 марта стало известно, что удалось вернуть 10 детей, которые находились на временно оккупированных территориях.

Подробнее об этом рассказал уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Он отметил, что детей удалось спасти и вернуть благодаря команде Save Ukraine. Дети имели возможность после длительной разлуки обнять своих родных. Их семьи сейчас в безопасности.

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Оккупанты разделили их семьи

Николай Кулеба также рассказал несколько историй возвращенных детей. Он заметил, что в целях безопасности имена далее изменены.

Так, Алина осталась дома с папой, а ее мать Марину оккупанты депортировали. Девочке пришлось посещать российскую школу, слушать, а также петь гимн России и носить форму.

За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать оценки. Хотя рисовать и писать письма российским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русский язык. Однако избежать просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось,

– заметил он.

Уполномоченный по правам ребенка отметил, что это особенно цинично со стороны российских захватчиков. Ведь детей заставляли писать письма солдатам, которые убивают их родителей, матерей, братьев и сестер. Кроме того, прославлять Россию, которая лишила детей их спокойной жизни.

Отец Алексея умер под оккупацией от болезни сердца. Мальчик также вспоминает российские учебники, которыми в его школе очень быстро заменили все украинские книги. Рассказывал, что как-то его одноклассники нашли табличку, на которой был украинский флаг, и повесили ее в классе. Впрочем, учительница ее увидела и быстро выбросила. Он также рассказывал, что отказаться от написания писем российским солдатам тоже нельзя было.

А вот 13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались разлученными с их родителями, когда ВСУ освободили правобережье Херсонщины. Тогда их родные отвезли детей на левобережье к бабушке и дедушке, чтобы они были как можно дальше от зоны боевых действий.

Поэтому почти 1,5 года не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса у Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но иногда уже и не верили, что этот момент может когда-то произойти,

– рассказывает Кулеба.

Родилась под оккупацией маленькая Лана. Ее мама Тамила была беременной, когда началось полномасштабное вторжение. Женщина вспоминает, что в первые месяцы приходилось очень трудно выживать. Тогда как раз был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Она надеялась, что сможет рожать в свободной Украине, но нет.

В роддом она ехала через несколько российских блокпостов. Ей едва удалось договориться с военными, чтобы женщину впустили в роддом. Как заметил Кулеба, новая жизнь рождалась под звуки взрывов. Тамиле было очень страшно. Впрочем, к счастью, обошлось без необходимости сидеть в убежище. Ее выписали домой через 4 часа после родов. Ни одной прививки маленькой Лане никто не делал в тот день.

Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу начинаем действовать. На сегодня это уже 261 ребенок, спасен из России и оккупации нашей организацией,

– подчеркнул Кулеба.

Обратим внимание, что на конец 2023 года Украина официально подтверждала, что оккупанты депортировали в Россию более 19,5 тысяч украинских детей. И что на тот момент в плену страны-агрессора находились 28 тысяч мирных жителей нашего государства.