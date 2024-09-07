Старт в Лиге наций: онлайн-трансляция матча Украина – Албания

Сборные Украины и Албании сыграют матч в рамках Лиги наций 7 сентября 2024 года. Трансляцию игры в Праге можно было смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 7 сентября, сборная Украины по футболу начнет свой путь в Лиге наций 2024-2025. Команда Сергея Реброва проведет в Праге номинально домашнюю игру против Албании, пишет 24 Канал. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

По теме Украина – Албания: когда и где смотреть первый матч "сине-желтых" в Лиге наций-2024/2025

Новый старт Реброва

"Сине-желтые" провалили выступления на Евро-2024, не сумев выйти из группы. Теперь команда начинает новую отборочную серию, цель которой – попадание на чемпионат мира-2026.

Успешное выступление в Лиге наций может помочь команде Реброва в этом. Украина оказалась в дивизионе В, где будет противостоять Чехии, Грузии и Албании. Все наши соперники – тоже участники Евро-2024, из которых только грузины попали в плей-офф.

Албанцы же показали неуступчивый характер, однако в трех матчах "группы смерти" против Италии, Хорватии и Испании взяли лишь один балл. К матчу с Украиной "красно-черные" подходят не в лучшем состоянии.

Из-за травм Албании не помогут лидеры команды Джимсити и Броя. Впрочем, и наша сборная не осталась без потерь, ведь сентябрьские встречи пропускают Довбик, Попов и Зубков.

Где смотреть

Матч Украина – Албания онлайн можно будет на ОТТ-платформе MEGOGO, а также на региональных каналах Суспільного. Начало поединка – 6 сентября в 21:45 (по киевскому времени).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина – Албания. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с наиболее интересными его моментами.