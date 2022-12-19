Об этом рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он отметил, что такие заявления россиян смешны.

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"Это обычный 9-килограммовый термобарический боеприпас, с которым работают военные. Но россияне настолько не ожидали, что это будет из дрона такой вес и на такое расстояние, что подняли панику", – объяснил Ким.

Усовершенствовали волонтеры

По словам главы администрации, атака с дрона на видео выглядит довольно серьезно, но на самом деле это разработки волонтеров. Ким отметил, что у боеприпаса доработка.

Сейчас мы доделаем еще несколько таких боеприпасов. Один уедет на Бахмут. Другие будут дополнительно работать в нашей полосе, – сообщил руководитель ОВА.

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