Про це розповів керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він зазначив, що такі заяви росіян є смішними.

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"Це звичайний 9-кілограмовий термобаричний боєприпас, з яким працюють військові. Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, що підняли паніку", – пояснив Кім.

Вдосконалили волонтери

За словами очільника адміністрації, атака з дрона на відео має доволі серйозний вигляд, але насправді це розробки волонтерів. Кім зазначив, що боєприпас має доопрацювання.

Зараз ми ще доробимо кілька таких боєприпасів. Один поїде на Бахмут. Інші додатково працюватимуть у нашій смузі, – повідомив керівник ОВА.

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