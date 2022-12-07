Росіяни не можуть завезти на Кінбурнську косу підкріплення

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник військової адміністрації Миколаївщини Віталій Кім.

Увага Кім пояснив, чому звільнення Кінбурнської коси настільки важливе

При тому, що наші ЗСУ контролюють усі заїзди, на самій косі все ще перебувають загарбники. Тож, ймовірно, вони в оточені.

Однак, Віталій Кім не став озвучувати інших деталей, а наголосив, що решта інформації про те, що відбувається на косі, – не для розголошення.

Увага! Кінбурнська коса – це частина Миколаївської області, де досі перебувають окупанти. Решту ж області ЗСУ звільнили під час потужного контрнаступу на Півдні.

Де розташована Кінбурнська коса: показує на карті

Останні новини про звільнення Кінбурнської коси

12 листопада Кім опублікував загадковий допис, натякнувши на майбутнє звільнення коси. Він лаконічно написав "Кінбурн".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк закликала всіх наразі утриматись від коментарів про ситуацію на фронті. За її словами, "ситуація має свій розвиток", але це військова операція, відтак – потрібно мовчати.