Украина атаковала подсанкционный танкер "MARQUISE" под флагом Камеруна
- ВМС ВСУ атаковали подсанкционный танкер "MARQUISE" в Черном море, используя два МБЭК-камикадзе.
- Этот танкер используется россиянами для незаконной транспортировки нефтепродуктов.
29 апреля утром ВМС ВСУ ударили по подсанкционному танкеру. На момент поражения судно дрейфовало в Черном море без груза.
Для атаки на вражеский танкер защитники использовали два МБЭК-камикадзе. Об этом сообщил Генштаб.
Какие последствия удара по танкеру в Черном море?
Судно под названием "MARQUISE" шло пустым под флагом Камеруна. В общей сложности оно способно перевозить груз более чем в 37 тысяч тонн.
Когда танкер атаковали морские дроны, оно находилось в районе 210 километров юго-восточнее города Туапсе без сигнала AIS. Вероятно, экипаж ожидал загрузки в море от другого судна.
Справка: AIS – автоматическая идентификационная система, служащая в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных.
Удар нанесен в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады. Это судно враг использует для незаконной транспортировки нефтепродуктов.
Силы обороны подрывают нефтяные возможности России
29 апреля утром дроны СБУ отработали по линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", расположенной в более чем 1500 километрах от границы с Украиной. Она принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России.
В результате атаки дронов на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. Горят практически все резервуары для хранения нефти.
В этот же день ночью дроны атаковали Орский НПЗ. Он является одним из ключевых промышленных объектов в южной части Урала и крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Оренбургской области. Предприятие перерабатывает миллионы тонн нефти ежегодно и производит широкий спектр нефтепродуктов: от бензина и дизельного топлива до авиационной керосина, мазута и смазочных масел.
Украина системно бьет по российской нефтегазовой отрасли, лишая Кремля денег на войну. Пока удары преимущественно наносят дронами, но уже в мае 2026 года ситуация может измениться.
Как заявил дипломат и эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, при благоприятных условиях по территории России могут применить баллистические ракеты.
По его словам, у России почти нет защиты от таких ударов, за исключением нескольких районов с ключевыми объектами. Огрызко считает, что в случае подобных атак добыча нефти в России может остановиться, а вся система начнет разрушаться.