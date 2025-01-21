Сообщает 24 Канал со ссылкой на экс-главу Минстратегпрома Александра Камишина в комментарии для "Новости. Live". Заметим, что в этом году, по данным Владимира Зеленского, Украина изготовит более 3 тысяч ракет собственного производства.

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Била ли Украина по России ракетами собственного производства

Камишин рассказал, что Украина уже успешно применяла ракеты собственного производства по территории России.

Украина уже имеет успешные применения ракет собственного производства по россиянам,

– заявил он.

Экс-глава Минстратегпрома поделился, что Зеленский объявляет только те названия вооружений, боевое применение которых уже успешно состоялось.

Он также напомнил, что в этом году в планах Украины изготовить более 3 000 ракет собственного производства.

Напомним, что в декабре 2024 года Владимир Зеленский передал первую партию ракет-дронов "Ад" Силам обороны. Он рассказал, что уже было не менее 5 ее успешных применений.