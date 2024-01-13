"Обещаем еще больше неприятных сюрпризов для России": в ОП о договоре с Британией

Украина и Великобритания 12 января подписали соглашение о поддержке нашего государства. Как заявил Игорь Жовква, Россию ожидает еще больше подобных неожиданностей.

Об этом заместитель главы Офиса Президента подчеркнул во время телемарафона, пишет 24 Канал. Игорь Жовква отметил, что подписаный между Украиной и Великобританией договор для России станет неприятным сюрпризом.

Читайте также Соглашение о безопасности между Украиной и Британией: какие исторические пункты содержыт

Сюрпризов для России станет больше

Он подчеркнул, что за тем, что происходило 12 января в Киеве, внимательно следили во многих мировых столицах. По его словам, безусловно, очень внимательно следили за визитом Риши Сунака в Москве.

По словам Игоря Жовквы, соответствующее соглашение имеет практическое содержание. Он подчеркнул, что она также о нарративах. Ведь на протяжении 2023 года часто заявляли, что мир якобы отвернулся от Украины, и что о нас якобы забыли на фоне событий на Ближнем Востоке. И что от нас будто отвернулись ближайшие партнеры.

Но видим, что происходит на 12-й день нового года. И произошедшее было неприятным сюрпризом для страны-агрессора. И стране-агрессору обещаем еще больше подобных сюрпризов в этом году,

– подчеркнул Жовква.

Тексты подобных соглашений уже передали другие страны

Он уверен, что соответствующая договоренность между Украиной и Великобританией вдохновит другие государства. И что это побуждает их заключать подобные соглашения с Киевом.

Некоторые страны передали тексты подобных соглашений Украине. И переговорная делегация Украины разрабатывает соответствующие тексты. Уверен, что в ближайшее время количество таких сделок будет только расти,

– подчеркнул Игорь Жовква.

Он заметил, что соответствующий документ готовили в течение определенного времени. Замглавы ОП отметил, что в соглашении "фиксируется как имеющийся уровень безопасности помощи Британии для Украины, так и указанная цифра на 2024 год".

В то же время, он отметил, что меморандум – не обязательный документ для подписантов. По его словам, "это скорее выражение намерений". Он напомнил, что в Вильнюсе была заключена базовая декларация. В нем зафиксировали, что следующий этап – соглашение. И что соглашение – "политически обязывающий документ для подписавших его стран".

Поэтому две подписи двух лидеров свидетельствуют, что заложено в соглашении – точно будет выполнено,

– подчеркнул он.

Зеленский об историческом соглашении

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал украинцам об историческом соглашении с Великобританией. Он отметил, что соответствующий договор был заключен на 10 лет. И он будет действовать до вступления нашего государства в НАТО.

Различные аспекты. Прямая ежегодная поддержка. Мы зафиксировали объем поддержки в этом году в 2,5 миллиарда фунтов. Каждый год будет весомый объем помощи. Это оружие, поддержка оборонного сектора, работа наших разведок, санкции против России, работа по российским активам, защита от ударов страны-агрессоры в киберпространстве,

– прокомментировал достижения в сфере безопасности президент.

Президент подчеркнул, что "очень серьезное и современное соглашение". Оно подобно тем, которые США заключают со своими союзниками.

По словам главы государства, ключевая цель – членство в НАТО. Сейчас Украина стремится получить договоры безопасности с другими странами. Он напомнил, что к декларации "Большой семерки" присоединились 30 государств.