Украина может испытывать западное оружие в боевых условиях: как это будет работать

Украина презентовала платформу Test in Ukraine на базе Brave1 для тестирования иностранных оборонных технологий. Ее цель –привлечь партнеров к созданию решений, способных изменить ход войны. Производители беспилотников, НРК, морских дронов, РЭБов и оружия с искусственным интеллектом теперь имеют четкую дорожную карту для испытаний в Украине.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что есть запрос на испытания в условиях боевых действий. Такое оружие получает отметку, что оно было использовано в реальном бою.

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Есть желающие предложить оружие для испытаний

Это – уникальная возможность получить больше высокотехнологичного оружия, способного выполнять конкретные боевые задачи. Есть запросы по средствам для точечной защиты воздушного пространства, а именно ударных беспилотников. Есть потребность в совершенствовании систем ПВО, которые способны защищать от баллистических ракет.

И здесь я давно говорю: нужно активно привлекать производителей таких систем, как IRIS-T, SAMP-T, которые могут перехватывать баллистику, хоть и с несложной траекторией, – к совершенствованию своих решений через получение опыта в Украине,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он добавил, что сейчас есть множество желающих предложить оружие, которое якобы способно эффективно выполнять боевые задачи.

Один оператор может управлять 20 дронами

Уже более двух лет обсуждается создание инженерной Ставки с аналитическим департаментом. Такой подход позволил бы лучше понять реальные потребности в вооружении.

Речь идет о системной аналитике всего вооружения, которое используют как Вооруженные Силы Украины, так и враг. Это позволило бы четко определить, какой именно инструмент противодействия или усиления нужен Украине – не только по техническим, но и по тактическим характеристикам.

Очень часто забывают об общей тактике. Например, возьмем дроны с оптоволоконным управлением. Есть требование – работать в условиях радиоэлектронной борьбы. Один оператор управляет одним дроном и выполняет задачу примерно за 20 минут.

А теперь представьте: если бы сделали ставку на искусственный интеллект – оператор мог бы одновременно управлять не одним, а двадцатью дронами.

"Какая бы тогда была плотность ударов? Для сравнения: за одну минуту артиллерийские установки выпускают от 4 до 8 выстрелов – в зависимости от плотности потребностей и плотности огня. Понятно, что это не точечные удары, и не все снаряды прилетят именно в ту точку, которая нам нужна, как в случае с FPV-дроном. Но мы все равно говорим о том, что это увеличивает наши возможности высокоточных средств поражения", – сказал Храпчинский.

Он добавил, что нужно начинать с понимания того, что именно нужно Вооруженным Силам Украины. Необходимо мыслить стратегически и смотреть на несколько шагов вперед.

Например, если враг начнет использовать "Шахемы" с элементами уклонения или если вражеские дроны будут иметь функции сброса кассетных боеприпасов – нужно четко понимать, как этому противодействовать.

Тогда, когда будут приезжать западные представители с новыми образцами вооружения, в Украину, то вероятно получат ответ: "Это уже протестировали - и это не работает".