Украина присоединится к НАТО, – Столтенберг заявил, что все члены Альянса дали на это согласие

11 октября в Брюсселе проходит очередная встреча "Рамштайн". Генсек НАТО анонсировал будущее Украины в НАТО и призвал продолжать военную поддержку Киева.

Надо поднимать ставки и в дальнейшем предоставлять Украине больше оружия и снарядов. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров обороны более 50 стран в рамках "Рамштайна", передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский прибыл с визитом в Брюссель: анонсировал участие в новом "Рамштайне"

Украина станет членом Альянса

Генсек подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция во время мирных переговоров.

История не должна повторяться. Именно поэтому все члены Альянса согласились с тем, чтобы Украина стала членом НАТО,

– отметил чиновник.

Столтенберг напомнил о первых шагах, которые были предприняты для того, чтобы ускорить присоединение Украины к Альянсу. Так, на саммите НАТО в Вильнюсе была согласована отмена ПДЧ для Украины. Также он заявил о запуске программы, призванной обеспечить соответствия ВСУ стандартам НАТО. Тогда же был созван первый Совет "НАТО – Украина". По словам Столтенберга, он означал, что "все мы сидим, как равные", "ваша борьба – это наша борьба", "ваши ценности – наши ценности". Безопасность Украины – безопасность Альянса, подчеркнул генсек.

"Мы будем поддерживать Украину, столько, сколько нужно", – заявил Столтенберг.

Зеленский лично принял участие в Рамштайне: что известно

11 октября президент Украины прибыл в Брюссель, где принял участие в "Рамштайне". По словам главы Офиса Президента Андрея Ермака, удалось добиться важных договоренностей по оружию от Британии и F-16 от Германии.

Также известно, что глава Пентагона сообщил о новом пакете военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

В него войдут: