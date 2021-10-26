Украина будет покупать кислород в Польше, – Радуцикий

В Украине есть проблема с кислородом для больных коронавирусом. Несколько заводов, которые его производили, остановились.

Об этом в программе "Первые лица" с Еленой Трибушной сказал руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны сейчас решает этот вопрос.

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"Почему-то эти заводы на технический регламент остановились именно сейчас на пике волны эпидемии. Однако сегодня я слышал выступление министра здравоохранения, что уже договорились временно, пока заводы начнут работать на полную мощность, покупать некоторое количество кислорода в Польше", – рассказал Радуцкий.

Потребность кислородного обеспечения в Украине: что известно

Ляшко отметил, что больные штаммом Дельта нуждаются больше в кислородном обеспечении. Ранее министр сообщал, что количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

По словам министра, в Украине есть 35 заводов, которые производят кислород, из них 23 медицинского и 12 технического.

Ляшко убеждает, что больницы не почувствовали изменения цены на кислород из-за закупок из Польши.