Французские беспилотные летательные аппараты AAROK будут производить в Украине. Соответствующее соглашение подписала компания-производитель Turgis & Gaillard и "Антонов".

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БПЛА предназначен только для ВСУ

Теперь компания должна согласовать детали дальнейших действий на промышленном и эксплуатационном уровнях. Ожидается, что первый украинский аналог французского дрона изготовят уже в следующем году. В компании отметили, что именно украинская сторона избрала дизайн дрона.

Далее следует выбрать площадку для сборки БПЛА и решить, какое французское и украинское оборудование необходимо для комплектования беспилотника.



Украина будет производить французский БПЛА / Фото: Turgis & Gaillard

Фанни Тюржи, глава французской компании-производителя, отметила, что AAROK, который будет выпускать "Антонов", не будет экспортироваться. Он предназначен только для Вооруженных Сил Украины.

Как AAROК может помочь на фронте

Этот французский дрон летает на средней высоте, однако имеет большую выносливость. Он может переносить различные датчики и вооружение в зависимости от миссии. Его презентовали в июне 2023 года.

Технические характеристики

размах крыльев – 22 метра;

длина – 14 метров;

взлетный вес – 5 500 килограммов;

скорость – 463 километров в час;

время полета – 30 часов;

максимальная высота полета – 9 144 метра;

тип двигателя – авиационный газотурбинный.

Компания-производитель заявляет, что их дрон может стать "решающим активом" в боях будущего.

В компании также утверждают, что этот БПЛА собирает и распространяет информацию быстро и безопасно.

AAROK может выполнять разведывательные и наблюдательные задачи, но также предназначен для поражения врага. Дрон способен переносить вооружение и оказывать поддержку с воздуха, а также корректировать огонь по целям. Французским БПЛА можно управлять из любой точки мира благодаря спутниковому каналу связи.

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