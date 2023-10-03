Французькі безпілотні літальні апарати AAROK будуть виробляти в Україні. Відповідну угоду підписала компанія-виробник Turgis & Gaillard та "Антонов".

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БпЛА призначений лише для ЗСУ

Тепер компанії мають узгодити деталі подальших дій на промисловому та експлуатаційному рівнях. Очікується, що перший український аналог французького дрона виготовлять вже наступного року. У компанії зазначили, що саме українська сторона обрала дизайн дрона.

Далі потрібно обрати майданчик для складання БпЛА й вирішити, яке французьке та українське обладнання необхідне для комплектування безпілотника.



Україна виготовлятиме французький БпЛА / Фото: Turgis & Gaillard

Фанні Тюржі, очільниця французької компанії-виробника, наголосила, що AAROK, який випускатиме "Антонов", не підлягатиме експорту. Він призначений лише для Збройних сил України.

Як AAROK може допомогти на фронті

Цей французький дрон літає на середній висоті, проте має велику витривалість. Він може переносити різні датчики та озброєння, залежно від місії. Його презентували у червні 2023 року.

Технічні характеристики

розмах крил – 22 метри;

довжина – 14 метрів;

злітна вага – 5500 кілограмів;

швидкість – 463 кілометрів за годину;

час польоту – 30 годин;

максимальна висота польоту – 9144 метри;

тип двигуна – авіаційний газотурбінний.

Компанія-виробник заявляє, що їхній дрон може стати "вирішальним активом" у боях майбутнього.

У компанії також переконують, що цей БПЛА збирає і поширює інформацію швидко і безпечно.

AAROK може виконувати розвідувальні та спостережні завдання, але також призначений й для ураження ворога. Дрон здатен переносити озброєння та надавати підтримку з повітря, а також коригувати вогонь по цілях. Французьким БпЛА можна керувати з будь-якої точки світу завдяки супутниковому каналу зв'язку.

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