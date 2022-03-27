Украина будет пытаться достать людей из укрытия развалин хлебзавода, – Верещук

Министр Ирина Верещук вышла на брифинг 27 марта. В нем она рассказала об открытии новых гуманитарных коридоров. Также она отметила, что спасатели будут пытаться достать людей из укрытия развалин хлебзавода.

В своем утреннем брифинге от 27 марта министр Ирина Верещук рассказала, что заработают два гуманитарных коридора. С их помощью эвакуируют людей из Донецкой и Луганской областей, передает 24 канал.

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Кроме того, Ирина Верещук подчеркнула, что спасатели попытаются достать украинцев, которые застряли в укрытии под развалинами хлебозавода.

Что касается гуманитарного коридора на Луганщине, то он будет таким:

Рубежное – Бахмут

Эвакуация будет проходить по улицам: Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и мимо района железнодорожного вокзала города Рубежное.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 27 марта:

Министр подчеркнула, что продолжает работать над другими маршрутами. Ирина Верещук отметила, что слышит все обращения людей, которые пытаются спастись. В ведомстве делают все возможное, чтобы безопасно вывезти жителей городов, которые вынужденно сидят сейчас в подвалах, а также укрытиях.

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