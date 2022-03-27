У своєму ранковому брифінгу від 27 березня міністерка Ірина Верещук розповіла, що запрацюють два гуманітарні коридори. З їхньою допомогою евакуюють людей із Донецької та Луганської областей, передає 24 канал.

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Крім того, Ірина Верещук підкреслила, що рятувальники спробують дістати українців, які застрягли у сховищі під розвалинами хлібзаводу.

Що стосується гуманітарного коридору на Луганщині, то він буде таким:

Рубіжне – Бахмут

Евакуація проходитиме вулицями: Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та повз район Залізничного вокзалу міста Рубіжне.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 27 березня:

Міністерка підкреслила, що продовжує працювати над іншими маршрутами. Ірина Верещук зазначила, що чує усі звернення людей, які намагаються врятуватися. У відомстві роблять усе можливе, щоб безпечно вивезти мешканців міст, які вимушено сидять зараз у підвалах, а також сховищах.

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