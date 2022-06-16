Украина будет решать, на каких условиях будет мир, – Макрон процитировал слова украинского гимна

Президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве заявил, что Украина будет решать, когда останавливать войну с Россией и садиться за стол переговоров. Французский лидер процитировал украинский гимн, отметив, что Украина будет свободной.

Украина будет решать, когда садиться за стол переговоров – Макрон

Соответствующее заявление Макрон сделал на брифинге с Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии и Румынии, сообщает 24 канал.

Этот визит в Киев войдет в историю Европы, – Зеленский после встречи с Макроном и Шольцом

Французский президент заверил, что Украина получит все необходимое, чтобы "могла сама выбирать свою судьбу и делать выбор".

И именно Украина будет решать, когда будет прекращать войну и садиться за стол переговоров,

– сказал Макрон.

Президент Франции добавил, что именно с таких позиций он каждый раз выходил в ходе переговоров с Зеленским.

"Украина будет решать, на каких условиях будет восстанавливать мир", – заявил Макрон.

Французский лидер отметил, что президент Украины с момента своего избрания сделал все возможное ради мира. После этого Макрон процитировал гимн Украины.

В этих трагических условиях я хочу процитировать украинский гимн: "Еще не умерла Украина ни слава, ни воля". Именно эти слова особенно звучат в сегодняшнем трагическом контексте. Украина будет свободной. Еще не умерла ни слава, ни воля,

– резюмировал он.

Макрон впервые посетил Украину после полномасштабного вторжения России

Эммануэль Макрон 16 июня впервые посетил Украину после того, как Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Французский президент приехал в Киев вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом , премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

Европейские лидеры посетили город Ирпень в Киевской области , сильно пострадавший от обстрелов российских оккупантов. Также во время их визита в Киев была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара со стороны России.

В Украине Макрону пришлось ответить на неловкий вопрос. Ранее французский президент призвал Украину уступить Россию территорию ради мира и не унижать Путина. В Киеве Макрон подчеркнул, что Франция "вместе с украинцами" .

Едва ли не самое важное, что европейские лидеры привезли в Украину, это новости о евроинтеграции нашей страны. Макрон сообщил , что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС .

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