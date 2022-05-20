Украина будет в плену ненастья - почти везде дожди и грозы: прогноз погоды на 21 мая

Погода в Украине в субботу, 21 мая, будет теплой, но с большим количеством осадков. Почти все регионы будут заливать дожди.

Теплее всего будет на Юге Украины – до +27 градусов, а также в Ужгороде.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что на погоду в Украине 21 мая будут влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты. Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и грозят грозы. Существенных осадков удастся избежать только на юге. В других регионах будет много осадков.

Украина будет принадлежать теплому сектору, то есть находиться между теплым и холодным фронтами. Как следствие – повсюду будет тепло. В течение 21 мая средняя температура воздуха будет составлять +20...+25 градусов. Существенно теплее будет в Одесской области, до +26...+29 градусов. На северо-востоке Украины +19...+22 градуса.

В Киеве 21-22 мая ожидается влажная погода с периодическими дождями, временами - грозы.

Ветер в течение субботы и воскресенья будет порывистым, к сильному, осторожно под старыми деревьями, смотрите пристальнее, где паркуете машину,

– добавила Диденко.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.

На западе Украины небо будет облачным. Синоптики предупреждают о грозах и порывах порывов ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух прогреется до +23...+25 градусов. В части регионов Востока также будет много осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 градусов.

С утра и до самого вечера на севере небо будет покрыто облаками. Днем пойдет мелкий дождь, который может усилиться поближе к вечеру. Температура воздуха будет составлять +20...+22 градуса. И только на Юге небо в течение дня будет ясным и безоблачным, +25…+27 градусов.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем пойдет сильный дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Погода в городах Украины 21 мая

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +25...+27

Одесса – +25...+27

Николаев – +24...+26

Херсон – +25...+27

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +22..+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +20...+22

Луганск – +18...+20

Харьков – +20...+22

Киев – +21...+23



Прогноз погоды на 21 мая / Карта Укргидрометцентра.