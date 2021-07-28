Украина будет выдавать биометрические визы иностранцам
28 июля 2021 , 16:08Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Гончаренко
Украина начнет выдавать иностранцам биометрические визы. Правительство на заседании 28 июля утвердило соответствующий комплекс мер для упрощения процедуры идентификации людей после въезда.
Иностранцы при оформлении визы должны подать фотографию и сдать отпечатки пальцев. Соответствующие органы обработают эту информацию и зафиксируют на цифровом носителе.
Кстати Иностранцы должны подавать биометрические данные при оформлении украинских виз
Биометрическая виза будет действительна в течение 5 лет.
От кого не будут требовать биометрические данные
- дети до 12 лет;
- дипломаты;
- лица со служебными паспортами;
- люди с инвалидностью, у которых невозможно принять биометрические данные.
Нардеп Алексей Гончеренко опубликовал экземпляры актов, где указан порядок получения биометрических виз.
Что этому предшествовало
- Президент Владимир Зеленский 23 марта 2021 года подписал законопроект о выдаче биометрических виз иностранцам.
- Верховная Рада приняла его 4 марта.
- К слову, в инициативе указано, что непредставление иностранцем биометрических данных определяется как дополнительное основание для отказа ему в предоставлении украинской визы.