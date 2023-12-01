Как Украина будет защищать "зерновой коридор" от врага

У нас могут появиться патрульные катера для охраны "зернового коридора". В оригинале Зеленский говорил именно о морских катерах. Это нюанс важный, потому что не нужно решать проблему прохода через Босфор, заблокированного для кораблей воюющих стран.

Какие возможности предоставят Украине морские катера

Вероятными кандидатами на поставку могут быть американские патрульные катера проекта Mark VI и французские сторожевые катера от компании OCEA, которые закупались по контракту еще в 2021 году. Хотя не исключены и другие варианты.

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Теоретически, функционал таких катеров позволяет поставить там автоматические пушки и/или управляемые ракеты малой дальности и разместить одного или нескольких стрелков из ПЗРК. Такой набор вооружений позволяет противодействовать узкому, но чувствительному спектру угроз:

дозвуковым противокорабельным крылатым ракетам,

перспективным катерам-камикадзе в распоряжении России,

тем самым "Шахедам". Малоизвестно, но впервые Иран применил Shahed-136 еще в 2019 году именно для удара по одному из израильских танкеров.

С точки зрения оборонной достаточности тема с патрульными катерами – это из разряда "приходится работать с тем, что есть". Для полноценной защиты "зернового коридора" нам нужно хотя бы несколько надводных кораблей класса "фрегат" и "корвет", несколько тральников, патрульные самолеты и противолодочные вертолеты, дополнительные истребители и дальнобойные ЗРК.

Но столько, сколько нам нужно – не у кого заказывать, потому что самим все необходимо. Здесь остается надеяться хотя бы на то, что турки нам дадут по плану в 2024 году корвет "Гетман Иван Мазепа", закладка которого состоялась задолго до полномасштабного вторжения России.

Заметьте Уважаемые политики, если вы не остановитесь – мы потеряем все

Что касается экипажей, где будут брать, и как вообще будет разворачиваться процесс – извините, но у нашей страны уже есть опыт постановки в строй и применение в боях определенного количества патрульных катеров американского производства PB 40 Defiant. Это, правда, небольшие катера с длиной корпуса 12 метров и экипажем в несколько человек для использования в прибрежной зоне. Использовались, по меньшей мере, для отпора россиян в районе Очакова и охраны наших речных путей.

Возможно, вы замечали, но после каждой массированной атаки на Киев дронами или ракетами, ВМСУ скромно дописывают, что их речной дивизион тоже сбил определенное количество того, что летело на столицу.

Предлагаю при этом зафиксировать важный доктринальный момент – надводные дроны все же не способны решить все в современной войне на море, классические надводные корабли и катера крайне нужны также.

Отдельная категория граждан резко начала ссылаться на пункт 67 параграфа "е" устава Сан-Ремо по международным конфликтам на море от 1994 года. Мол, движение в сопровождении военных кораблей будто бы делает гражданское судно легитимной целью для атаки. Извините, но минобороны России давно этот устав переступило, когда еще 20 июля 2023 года объявило, что сочтет все суда, следующие к нашим судам, "потенциальными перевозчиками грузов военного назначения", то есть заявило о намерении атаковать. Развернуть полноценную морскую блокаду им тогда и сейчас помешала разве что активность наших катеров-камикадзе с "хлопком" на борту, а не ссылка на международное право.