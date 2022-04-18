Украина в дальнейшем начисляет соцвыплаты украинцам, находящимся на захваченных территориях

Кабинет Министров продолжит начислять все социальные выплаты украинцам, которые оказались во временной оккупации или окружении. Говорится, в частности, о пенсии, соцпомощи, льготах и субсидиях.

Об этом в обращении 18 апреля сообщил глава Кабинета Министров Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Он рассказал и о гуманитарной помощи, которую продолжает оказывать государство.

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Кабмин работает над соцпомощью

На уровне Кабмина зафиксировали, что в условиях военного положения, украинцам, находящимся на временно оккупированных территориях, в полном объеме продолжат начисление всех социальных выплат.

Кроме выплат от государства, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить помощь от международных организаций,

– добавил Шмыгаль.

Кроме того, на 5 миллиардов гривен уже закуплены продуктовые наборы для прифронтовых зон.

Продукты раздаем бесплатно. Над выполнением этих заказов работают сотни предприятий пищевой промышленности,

– рассказал он.

Относительно другой помощи – государство продолжает компенсировать коммунальные услуги семьям, которые приютили у себя вынужденно переселенных лиц.

Ранее Шмыгаль пояснил, что правительство страны решило временно изменить порядок начисления льгот и субсидий. По его словам, если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществляться непосредственно Министерством социальной политики через Ощадбанк.

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