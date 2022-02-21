Украина и дальше будет платить пенсии жителям оккупированных территорий, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не снимает с себя все обязанности, касающиеся наших граждан на захваченных Россией территориях. Об этом чиновник отметил во время брифинга 21 февраля.

По словам секретаря СНБО, власти Украины собираются выполнять все обязательства перед жителями неподконтрольной части Донбасса. Такой ответ Данилов дал на вопрос о том, будут ли платить пенсии и соцвыплаты после признания Россией квазиобразований.

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Кроме того, чиновник отметил, что Совет нацбезопасности перешел на новый график работы в режиме 24/7.

Заседание СНБО еще не закончилось

Как отметил Данилов на брифинге, члены СНБО еще не закончили срочное заседание. Все решения, которые будут приняты, объявят дополнительно.

Кроме того, секретарь Рады отметил, что информационная агрессия по отношению к нашему государству продолжается. Потому он попросил СМИ и украинцев доверять только официальным источникам информации.

Что известно о признании Путиным псевдореспублик на Донбассе

Вечером 21 февраля по киевскому времени российский диктатор сделал объявление о признании захваченных Москвой территорий Донбасса и Луганщины. После этого он подписал соответствующие приказы в присутствии глав марионеточных "республик". На действия Путина решительно отреагировали все цивилизованные страны мира. На Западе намерены вводить против России новые санкции.

Путина поддержали только непризнанные и захваченные Москвой "республики" в Грузии, а также в Сирии, Никарагуа и Венесуэле.

Какие именно ограничения будут ожидать РФ, пока неизвестно.