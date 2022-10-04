Когда Украина получит 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи: уточнение Еврокомиссии

Евросоюз должен предоставить Украине очередной пакет макрофинансовой помощи в размере 5 миллиардов евро. Украина получит деньги тремя траншами.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что первый транш от ЕС состоится уже в октябре. Об этом он заявил после встречи министров экономики и финансов Евросоюза.

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Первый транш составит 2 миллиарда евро

Следующие два транша будут в ноябре и декабре 2022 года. Валдис Домбровскис напомнил, что 3 октября состоялось подписание меморандума о предоставлении средств.

По его словам, первый транш составит 2 миллиарда евро. Следующие два транша Украина получит, если соблюдет необходимые условия.

Мы перечислим первую часть – 2 миллиарда – к середине октября. Мы хотим поскорее предоставить и остальные, двумя траншами в ноябре и декабре, при условии соблюдения всех необходимых условий,

– сказал Домбровскис.

Украина получит помощь от ЕС: что известно

Европейский Союз 20 сентября принял решение о выделении Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки в условиях войны.

Речь идет о второй части пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины объемом 9 миллиардов евро , который ЕС одобрил в июне. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1 – 2 августа.

Как известно, деньги предоставляются в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска ущерба по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 миллиард евро.

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