В Украине планируют продолжать переговоры с США для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба уточнил, что сейчас он не может сказать, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.

Диалог между Украиной и США по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства, о перезапуске которой договорились Владимир Зеленский и Джо Байден.

Первое заседание обновленной комиссии, по словам главы МИД Украины, состоится уже этой осенью.

Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,

– заявил Кулеба.

К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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