В Украине планируют продолжать переговоры с США для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования. Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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В Украину приедет глава Пентагона

Кулеба уточнил, что сейчас он не может сказать, как и о чем планируют договариваться, потому что Украина ждет визита министра обороны США Ллойда Остина.

Диалог между Украиной и США по вопросам безопасности и обороны будет продолжать рабочая группа комиссии стратегического партнерства, о перезапуске которой договорились Владимир Зеленский и Джо Байден.

Первое заседание обновленной комиссии, по словам главы МИД Украины, состоится уже этой осенью.

Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном мы проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США,
– заявил Кулеба.

К слову, первую Хартию стратегического партнерства Украины и США подписали еще в 2008 году госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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Встреча Зеленского и Байдена: коротко о главном

  • Президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон во время телефонного разговора в июне 2021 года.
  • Предварительной датой визита Зеленского было 30 августа, однако из-за обострения ситуации в Афганистане, встречу перенесли дважды. Окончательной датой стало 1 сентября.
  • Владимир Зеленский и Джо Байден встретились в Белом доме. Лидеры стран договорились об экономическом сотрудничестве, борьбе против ксенофобии и гомофобии, гуманитарной помощи и тому подобное.
  • В рамках визита в США украинская делегация во главе с президентом приняла участие в ряде переговоров и подписала несколько важных договоров в оборонной и аграрной сферах и системе здравоохранения.