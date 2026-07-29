Об этом сообщает Exillenova+ .

Что известно об атаке по НПЗ в Перми?

После удара в российском городе Пермь местные жители сообщали о масштабном пожаре на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Жители распространяли кадры возгорания, утверждая, что взрывы могли быть связаны с атакой беспилотников.

У предприятия есть мощные системы противовоздушной обороны, однако даже это не спасло его от украинских средств поражения.

НПЗ в Перми после атаки / Фото Exillenova+

Пермский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупных объектов нефтяной индустрии России. Предприятие входит в структуру топливного сектора страны и обеспечивает переработку нефти для производства различных видов топлива и компонентов, которые могут использоваться, в частности, для нужд российской экономики и военной машины.

Столб дыма после атаки НПЗ в Перми: смотрите видео

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что после ночной атаки зафиксированы попадания и пожар также на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Кроме нефтеперерабатывающих предприятий, украинские силы поразили ряд военных объектов России:

место базирования скоростных катеров Черноморского флота России вблизи Межводного в оккупированном Крыму;

радиолокационную станцию в Брянской области;

место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в Донецке;

состав материально-технических средств;

автомобильный мост, используемый русскими войсками для военной логистики.

В Генштабе отметили, что операция была направлена на ослабление военного потенциала России и поражение объектов, обеспечивающих ведение войны против Украины.

Напомним, недавно Силы обороны Украины нанесли успешные удары по объектам на временно оккупированных территориях и в пределах территории страны-агрессорки. Украинским военным удалось поразить состав материально-технических средств и горюче-смазочных материалов вблизи населенного пункта Ички в оккупированном Крыму. Также под удар попал состав ударных беспилотников российских войск в районе Краснопоповки Луганской области.

Кроме этого, в понедельник, 27 июля, украинские силы атаковали комбинат "Приоритет" в поселке Борок Удмуртской Республики. После удара на территории предприятия возник пожар.

Комбинат является частью системы государственного материального резерва России. Это стратегический объект закрытого типа с военизированной охраной, выполняющий функции крупной нефтебазы государственного значения и используемый для хранения топливных ресурсов.