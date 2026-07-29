Про це повідомляє Exillenova+.

Що відомо про атаку по НПЗ у Пермі?

Після удару в російському місті Перм місцеві жителі повідомляли про масштабну пожежу на території нафтопереробного підприємства. Мешканці поширювали кадри загоряння, стверджуючи, що вибухи могли бути пов'язані з атакою безпілотників.

Підприємство має потужні системи протиповітряної оборони, однак навіть це не врятувало його від українських засобів ураження.

НПЗ у Пермі після атаки / Фото Exillenova+

Пермський нафтопереробний завод є одним із великих об'єктів нафтової промисловості Росії. Підприємство входить до структури паливного сектору країни та забезпечує переробку нафти для виробництва різних видів пального й компонентів, які можуть використовуватися зокрема для потреб російської економіки та військової машини.

Стовп диму після атаки НПЗ у Пермі: дивіться відео

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що після нічної атаки зафіксовано влучання та пожежу також на території Рязанського нафтопереробного заводу.

Окрім нафтопереробних підприємств, українські сили уразили низку військових об'єктів Росії:

місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту Росії поблизу Міжводного в окупованому Криму;

радіолокаційну станцію у Брянській області;

місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Донецьку;

склад матеріально-технічних засобів;

автомобільний міст, який російські війська використовували для військової логістики.

У Генштабі зазначили, що операція була спрямована на послаблення військового потенціалу Росії та ураження об'єктів, які забезпечують ведення війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали успішних ударів по об’єктах на тимчасово окупованих територіях та в межах території країни-агресорки. Українським військовим вдалося уразити склад матеріально-технічних засобів і паливно-мастильних матеріалів поблизу населеного пункту Ічкі в окупованому Криму. Також під удар потрапив склад ударних безпілотників російських військ у районі Червонопопівки Луганської області.

Окрім цього, у понеділок, 27 липня, українські сили атакували комбінат "Пріоритет" у селищі Борок Удмуртської Республіки. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Комбінат є частиною системи державного матеріального резерву Росії. Це стратегічний об’єкт закритого типу з воєнізованою охороною, який виконує функції великої нафтобази державного значення та використовується для зберігання паливних ресурсів.