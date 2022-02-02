Союз Британии, Польши и Украины: чем он страшен для Кремля

Говорят о так называемом трехстороннем альянсе Великобритании, Польши и Украины. Многие скажут, что этот альянс – прежде всего демонстрация поддержки Великобританией и Польшей Украины. Далее читайте на украинском.

Один в полі воїн

Ми маємо усвідомлювати – які б альянси ми зараз не укладали поза Північноатлантичним союзом, британські та польські солдати нет будуть вмирати за Україну. Реальні зобов'язання у країн-членів Альянсу з'являться тільки після того, як Україна приєднається до НАТО.

Цікаво Чому Україна досі не в НАТО

Водночас сам факт того, що Велика Британія і Польща зацікавлені у такому тристоронньому співробітництві з Україною, – вже вагома частина наших європейських і євроатлантичних перспектив.

Якщо просуватися цим шляхом, звичайно, через десятиліття ми зможемо впевнено говорити, що здатні стати членами Північноатлантичного союзу і Європейського союзу.

Адже такі взаємини з країнами, які вже є частиною західного демократичного світу, допоможуть нам у проведенні реальних ринкових демократичних реформ. У тому, щоб Україна не лише в словах і деклараціях, але й реально стала частиною демократичного світу.



Візит голови уряду Великої Британії в Київ засвідчив, що Захід дипломатично підтримуватиме Україну в протистоянні з Росією / Фото Офісу Президента України

Сигнал Кремлю

У тристоронньому союзі зацікавлені й Велика Британія, й Польща, й Україна. Україна – тому що це ще один знак того, що країни Заходу сприймають її саме як частину свого світу, а не як якийсь апендикс "світу російського", на що продовжує сподіватися Кремль.

Велика Британія – тому що після виходу з ЄС цій країні потрібно хоча би продемонструвати, що вона здатна відігравати роль самостійної потуги. Це буде зробити непросто. Ми бачимо, які серйозні проблеми у Великої Британії після рішення про вихід з ЄС.

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Однак ця країна лишається у НАТО й може у межах свого співробітництва зі США розвивати нові важливі оборонні ініціативи. Зокрема, ми знаємо про союз США, Великої Британії та Австралії – союз, спрямований на стримування КНР.

І, можливо, союз Великої Британії, Польщі й України – це буде союз, спрямований на стримування Росії. Ми можемо говорити про демократичний фронт проти авторитаризму. І на цьому демократичному фронті Україна буде відігравати роль першої фортеці з усіма перевагами і проблемами цієї непростої ролі.

До речі, і прем'єр-міністр Великої Британії, і прем'єр-міністр Польщі усвідомлюють, наскільки нелегко бути такою першою фортецею.

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