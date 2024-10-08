Уже не военные успехи: что может усилить позиции Украины в мире

Украина стремится как можно скорее деоккупировать все территории, которые захватила Россия. Однако у западных партнеров несколько иная стратегия.

Хотя эта позиция не кардинально отличается от украинской, однако пути достижения результата являются другими. Как Украине стоит в дальнейшем измениться, чтобы усилить собственные позиции, 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

Смотрите также Путин настраивал Трампа против Украины с 2017 года: в NYT впервые раскрыли подробности

Что нужно изменить Украине для большего влияния в мире

Военная помощь от Запада несколько замедляется, а ее масштабы стали меньше. Справедливо было бы предположить, что успехи Сил обороны на поле боя могли бы изменить эту ситуацию. Однако последние события указывают на то, что такой подход не работает.

Историю о военных достижениях, которые способны изменить настроение поддержки на Западе, мы уже пережили. Точнее, она еще продолжается – называется Курская операция, но после нее изменений не произошло. Мы показали результат, зашли на территорию врага, состоялись встречи на уровне ООН, встречи в Вашингтоне, но вот прошло два месяца и ничего. Механизм достижений или побед не работает как средство стимулирования помощи для нас,

– объяснил Андрей Вигиринский.

Из этого следует вывод, что помощь от партнеров не зависит от наличия или отсутствия военных побед. По сравнению с первыми двумя годами большой войны в объеме военной помощи на финансирование наблюдается определенный застой.

"Этот легкий упадок проявляется в изменении стратегии. Стратегия теперь начинает звучать не как "наступательная операция и деоккупация территории", а как "сдерживание и истощение врага". В этой точке мы уже находимся год. Если партнеры сформировали для нас такую стратегию боевых действий, то они ожидают именно замедления врага, а не операций на территории противника, которые не согласуются с их стратегией, потому что имеют дополнительные риски", – подчеркнул политолог.

То есть если Украина хочет полной деоккупации своих территорий сразу, как ослабнет враг, то наши партнеры, после того, как Россия ослабнет, хочет сразу садиться за стол переговоров.

"Мы не эволюционируем с точки зрения изменения своей позиции, а позиция партнеров, которые нас поддерживают, меняется. Это и ответ на вопрос, как Украине усилить свою позицию на международной арене", – подытожил Вигиринский.