Об этом заявил заместитель командира Третьей ОШБр Максим Жорин. Он отметил, что речь идет не только о мобилизации в ряды ВСУ.

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Сегодня нам нужна всеобщая мобилизация. И я сейчас не о мужчинах, которые должны идти в армию,

– отметил Максим Жорин.

По его словам, Украина должна мобилизовать все свои ресурсы, все возможности, все производства.

"Общество должно мобилизоваться – в смысле совместно работать на победу", – добавил он.

Жорин также заявил, что нужно осознать, что рано или поздно вся помощь нам из других государств может закончиться.

"Когда мы сможем рассчитывать исключительно на себя, то и жаловаться будем исключительно себе", – добавил он.

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