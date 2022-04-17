Украина должна получить то, что ей нужно, – глава Еврокомиссии о поставках оружия

Украина сможет выстоять, если будет иметь необходимое количество оружия. Поэтому нужно оперативно доставить все что необходимо.

Оружие для Украины

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в этом вопросе не нужно делать различий между тяжелым и легким вооружением.

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Для всех стран-членов те, кто может, должны действовать быстро, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты своих территорий,

– сказала глава Еврокомиссии.

Она также обратилась к гражданам ЕС с просьбой настроиться на длительный конфликт: "Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее его прекратить. И в то же время мы должны быть готовы к тому, что в худшем случае война может длиться месяцами, а то и годами".

Санкции против России

Также Фон дер Ляйен в своем выступлении встала на защиту правительства Германии по введению санкций. По ее словам, Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас.

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