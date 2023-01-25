Какого оружия не хватает ВСУ: Ступак сказал, что может сделать россиян беспомощными

Франция, США и Германия тем или иным образом сдвинули с мертвого места дело передачи Украине танков. В следующем пакете помощи следовало бы предоставить определенные типы ракет.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, прежде всего Украина нуждается в ракете AGM-88 HARM.

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"По моему убеждению, это в первую очередь ракеты, позволяющие поражать российские радиолокационные комплексы", – объяснил эксперт.

По словам бывшего сотрудника СБУ, если у россиян не будет радиолокации, они не будут иметь "глаз" на земле, видеть украинские беспилотники, авиацию и станут беспомощными.

"Не будет противовоздушной обороны – наша авиация будет залетать к "теще на блины" в Мелитополь и возвращаться назад", – уверен эксперт.

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Нужны крылатые ракеты

Иван Ступак также считает, что западным партнерам следует предоставить Украине крылатые ракеты дальностью 150 километров. Они промежуточный вариант между дальнобойными ATACMS и ракетами на 70 километров, которые сейчас имеет Украина.

Такие ракеты могут облетать горы. Представьте себе большие донецкие терриконы, за которыми прячутся русские. Эти ракеты могут залетать с другой стороны и делать им сюрприз,

– отметил эксперт Украинского института будущего.

По мнению бывшего сотрудника СБУ, также от западных партнеров хотелось бы получать больше авиации. Но этот вопрос то рассматривают более подробно, то отводят на второй план. Помочь по авиации пообещали на следующем "Рамштайне".

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