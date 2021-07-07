Украина должна предоставить четкие планы, как она усилит ЕС и НАТО, – президент Литвы
Источник:"Европейская правда"
Гитанас Науседа заявил, что Украина должна предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО. Ведь амбициозная повестка дня – то, что мотивирует людей.
Детали от Науседы
Должно быть четкое видение того, какой вклад может сделать Украина для евроатлантического сообщества. Об этом президент Литвы заявил в Вильнюсе на открытии Международной конференции по вопросам реформ в Украине.
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Украине нужны четкие планы, для того, чтобы продвигаться вперед. А международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ продолжится,
– сказал политик.
Он подчеркнул, что стратегический интерес международного сообщества заключается в том, чтобы Украина была демократической и успешной.
"Новые украинские лидеры представили очень амбициозные цели. Несмотря на пандемию коронавируса, а также на фоне непрекращающейся агрессии России, Киев все равно демонстрирует готовность проводить реформы", – подчеркнул Науседа.
По его словам, успеха в реформах можно достичь:
- введением хорошо функционирующей рыночной экономики,
- продвижением евроатлантической и европейской интеграции,
- борьбой с коррупцией,
- повышением доверия украинцев к судебной системе.
Коротко о пути Украины в НАТО
Украина подала заявку на получение Плана действий для членства в Альянсе еще в 2008 году. Однако с этого времени ни одного реального шага от НАТО для этого не было.
Лишь в июне 2020 года Альянс признал Украину участницей программы расширенных возможностей. На саммите в июне 2021 года страны-члены заявили, что поддерживают предыдущее обещание предоставить Украине ПДЧ.