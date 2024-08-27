Почему Украине важно создавать больше заповедных территорий и как это можно сделать

Только 6,91% территории Украины входит в природно-заповедный фонд. В нашем законодательстве задекларирована цель повысить этот показатель до 15% к 2030 году. Но при нынешних темпах создания новых заповедных территорий для достижения целевого показателя понадобится более 100 лет. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

В декабре 2022 года в канадском городе Монреаль состоялась 15-я конференция сторон Конвенции ООН по биологическому разнообразию. Во время этой встречи страны, подписавшие эту конвенцию, включая Украину, согласовали Куньминско-Монреальский рамочный протокол.

Читайте также Как на самом деле работает лоббистка градостроительной "реформы" Елена Шуляк

Одна из целей соглашения предусматривает, что к 2030 году 30% от всех наземных, прибрежных и морских экосистем мира должны быть под эффективной охраной и управлением в сетях соединенных между собой природоохранных территорий.

Аналогичная цель – охрана 30% территорий и акваторий до 2030 года – была закреплена для стран ЕС еще в мае 2020 года Стратегией ЕС по биоразнообразию. Она является важной частью Европейского зеленого соглашения.

Почему это важно? Расширение заповедных территорий поможет сохранить чистую воду, чистый воздух, плодородные почвы, что непосредственно влияет на наше здоровье и благосостояние. Без надлежащей охраны природных ресурсов Украине будет сложно справиться с экологическими вызовами и обеспечить качество жизни для будущих поколений.



Пример территории природно-заповедного фонда Украины: пойма реки Уж в пределах Древлянского природного заповедника / Фото из каталога конкурса Wiki Loves Earth Ukraine

Ситуация в Украине: есть инструменты, но не используем их сполна

Украина также имеет собственные цели по доле природоохранных территорий – не такие амбициозные, как упомянутые выше, но от этого не менее далекие от достижения. Они касаются планов развития природно-заповедного фонда Украины (ПЗФ) – национальной системы природоохранных территорий, которая защищает важные природные территории и водные объекты.

Законом Украины "Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030 года" предусмотрено достижение доли земель ПЗФ на уровне 15% общей территории Украины до 2030 года и 12,5% – в 2025 году. Фактическая площадь ПЗФ на начало 2024 года составляла 4,181 миллиона гектара, или только 6,91% территории нашей страны.

Важно Ненависть с детства: как Россия формирует поколение врагов Украины

Кроме природно-заповедного фонда, в Украине существуют природоохранные территории общеевропейского значения (территории Изумрудной сети). Они охватывают 13,7% площади нашей страны и созданы во исполнение Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе).

Но это вовсе не означает, что в целом более 20% Украины находятся под охраной. Ведь Изумрудная сеть имеет ряд пересечений с ПЗФ, например включает почти все украинские национальные парки и заповедники. К тому же механизмы охраны территорий Изумрудной сети до сих пор не закреплены в национальном законодательстве. Это не позволяет эффективно предотвращать уничтожение ценных видов и экосистем (природных оселищ) в пределах этих территорий.

Похожую ситуацию мы имеем с другими природоохранными территориями, которые определены во исполнение международных соглашений, например водно-болотными угодьями международного значения или биосферными резерватами.

Их реально охраняют только там, где есть пересечения с созданными ранее объектами природно-заповедного фонда. Или где были специально созданы новые объекты ПЗФ для охраны международно признанных ценных территорий.

К сожалению, в Украине природоохранные территории реально защищают природу только тогда, когда существуют четкие ограничения на использование земель в их пределах. Однако даже там часто случаются нарушения, например распашка травяных экосистем в заказниках или хозяйственных зонах национальных парков. Это происходит из-за неэффективного экологического контроля и невысокого внимания государства к охране природы.

А как ЕС достигает своих целей в защите природы?

В 2022 году созданные по национальному законодательству природоохранные территории стран ЕС, вместе с территориями общеевропейской сети Natura 2000 (аналог Изумрудной сети для стран ЕС), покрывали 26,4% суши и 12,1% морских акваторий Евросоюза.

В отдельных странах эти показатели варьируются от 13,3% до 55,8% для суши и от 2,3% до 45,4% для морских акваторий. То есть ЕС приблизился к цели в 30% значительно ближе, чем Украина к своей цели в 15%, при этом 9 стран ЕС уже превысили целевой показатель для 2030 года.

Понятно, что статус Natura 2000 не всегда гарантирует надлежащую охрану ценных природных объектов на практике. И все же он предусматривает реальные механизмы охраны природы, например разработку планов с четкими мерами, которые необходимо внедрять для достижения хорошего состояния сохранения охраняемых видов и оселищ, то есть сред обитания видов.

Обратите внимание Допустит ли Беларусь ошибку исторического масштаба

Если же принимать во внимание только созданные по национальному законодательству природоохранные территории стран ЕС (аналоги нашего ПЗФ), то они охватывают в среднем 18,27% суши (почти втрое выше показателя Украины), а, например, в Польше – 32,2% территории страны.

Сравнивая европейские аналоги с нашим ПЗФ следует учитывать, что категории природоохранных территорий и требования к их охране сильно отличаются от страны к стране. И все же даже самый слабый охранный статус для ценной территории будет лучше его полного отсутствия.

Как видим, Украина достаточно сильно отстает от ЕС по площади природоохранных территорий и тенденции последних лет не прогнозируют существенного улучшения ситуации. Так, в течение 2019 – 2023 годов площадь заповедных территорий в Украине выросла всего на 189 тысяч гектаров (0,3% от площади страны). При таких темпах для достижения цели в 15% понадобится еще более 100 лет.

Для сравнения, в промежутке 2014 – 2018 годов прирост составлял 324 тысячи гектаров (0,58%), а в 2009 – 2013 годах – 677,4 тысячи гектаров (1,1%). То есть в последние годы темпы расширения природно-заповедного фонда не только не выросли, но даже существенно замедлились. Полномасштабная война здесь не является весомым оправданием, потому что проблемы начались задолго до нее.



Динамика изменения площади ПЗФ Украины в течение 2001 – 2023 годов / График Минприроды

Ключевые проблемы сети ПЗФ и их возможные решения

Хроническое отставание расширения площади природно-заповедного фонда от задекларированных целей является следствием сочетания нескольких ключевых факторов.

1. Необходимость согласования с собственниками земель. Чтобы создать или расширить любой объект ПЗФ, нужно получить согласие от всех владельцев земель, на которых его планируют создавать (или расширять). Заповедный статус предусматривает ряд ограничений, перечень и строгость которых зависят от категории соответствующего объекта ПЗФ, но есть общие для всех категорий ограничения: нельзя сплошь рубить лес, распахивать степи и луга, осушать болота, застраивать ценные природные территории.

В этих условиях землевладельцы и землепользователи обычно не заинтересованы согласовывать завещание своих земель, в том числе и из-за финансовых факторов. Аргументы о важности охраны природы для устойчивого развития и возможность получать доходы от других видов деятельности, например, от развития туризма, что приветствуется в ПЗФ, действуют не всегда.

Необходимость согласования касается даже земель государственной формы собственности – в таком случае его предоставляют (а на практике отказываются предоставлять) постоянные землепользователи, за которыми закреплены соответствующие участки, например, государственные лесхозы. Это выглядит несколько парадоксально. Ведь с одной стороны государство имеет задекларированные цели по расширению ПЗФ и ответственные госслужащие работают над этим, а с другой – подчиненные государству предприятия сознательно препятствуют достижению этих целей.

2. Недостаточное финансирование охраны ПЗФ из государственного и местного бюджетов. Работники учреждений природно-заповедного фонда обычно получают низкие зарплаты и часто не могут эффективно выполнять свою работу из-за недостаточного технического обеспечения. Это приводит к сокращению количества идейных работников и формирует у местных жителей образ учреждений ПЗФ, как неэффективных институтов, которые только мешают развитию регионов.

Рекомендуем История ошибок и упущенных возможностей: перспективы развития отношений Украины с Индией

Недостаток финансирования также не позволяет обеспечить компенсации для владельцев земель, которые завещаются, что могло бы помочь в достижении их согласия.

3. Бюрократия и неоправданные задержки. Оформление документов и принятие решений для создания новых заповедных территорий часто затягивается (или даже блокируется) из-за личных недоразумений чиновников с учеными и недостаточного количества подготовленных и мотивированных специалистов, которые должны заниматься вопросами создания ПЗФ на государственном и региональном уровнях.

Понятно, что такие комплексные проблемы не имеют простых и одновременно эффективных решений. Но несколько изменений могли бы существенно улучшить ситуацию.