Украина должна воспользоваться ошибкой Путина и продолжить контрнаступление, – ISW

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на нашей земле. Аналитики института изучения войны убеждены, что наши воины должны воспользоваться ошибкой Путина и продолжить контрнаступление.

Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению, что является серьезной ошибкой с военной точки зрения. Об этом заявили в ISW.

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Аналитики объяснили, почему важно продолжить контрнаступление

Украинские защитники продолжают добиваться успеха в Луганской области. По мнению аналитиков, воины достигнут еще больше, если будут подкреплены войсками из западной части Херсона.

Вероятно, с понижением температуры боевые действия усилятся. В ISW уверены, что любая попытка прекращения боевых действий или вообще перемирия в это время была бы преимущественно в пользу России. Путин должен желать прекращения огня в собственных интересах.

Российский диктатор должен понять, что ему нужно дать своим силам время на восстановление и дать время резервистам на подготовку к серьезным боям. Поэтому тот факт, что Путин продолжает подталкивать своих генералов к наступлению в этих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения.

Украина и ее сторонники должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление при обстоятельствах, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы,

– подчеркнули американские аналитики.

В ISW убеждены, что мы освободили минимальную территорию, необходимую для нашей будущей безопасности.

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Последние новости с фронта: коротко о главном

Украинские защитники освободили от захватчиков село Макеевка в Луганской области. Об этом сообщили в ОВА. Заметим, что деоккупированное село расположенао в 148 километрах от Луганска.

Российское войско не оставляет попыток наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Наши воины умело отбивают атаки врага.

В Херсонской области оккупанты из минометов обстреляли частный сектор Горностаевки, жители которого отказались от так называемой "эвакуации". К сожалению, два человека погибли, а еще трое получили ранения.

ВСУ атаковали позиции врага в Каирах Херсонской области. В результате успешной атаки уничтожен склад боеприпасов, около 40 бойцов Путина, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовиков.

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