Большинство граждан Франции поддерживают оказание дальнейшей военной и финансовой помощи Украине. Будущее членство нашей страны в Европейском союзе способно изменить баланс сил на континенте в пользу этого объединения.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала член Национального собрания Франции Фредерик Пети. По его словам, несмотря на опасения части общества, связи между странами активно углубляются.

Членство в ЕС и новый баланс сил

В настоящее время для французской и украинской молодежи готовятся специальный проект и мастер-классы. Фредерик Пети убежден, что это поможет заложить надежную основу для сотрудничества следующих поколений.

Я считаю, что очень важно начать с этих тем, чтобы украинская молодежь почувствовала и встретилась с французской, чтобы начать строить то, чем им предстоит заниматься через 20 лет,

– подчеркнул член Национального собрания Франции.

Отдельно он оценил перспективы европейской интеграции, отметив, что Киев выполняет поставленные условия. В то же время мощный потенциал нашего государства, в частности в аграрном секторе, кардинально трансформирует европейское пространство.

Когда вы видите все преимущества, которые Украина создает сейчас, и даже сельское хозяйство – это вопрос, потому что у нас будут проблемы, поскольку украинское сельское хозяйство больше нашего, но, возможно, именно Украина должна принимать Европу. Украина станет силой и мощью для каждого, мы – одна семья,

– подытожил Фредерик Пети.

Интересно, что экономист Олег Пендзин отметил, что Евросоюз разделил поддержку Украины: оружие поставляется без условий, а финансирование бюджета строго привязано к выполнению реформ. Несмотря на политические колебания, ЕС продолжит оказывать помощь, ведь Украина служит щитом от российской агрессии для всей Европы.

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