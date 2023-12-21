Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что с постоянными угрозами и шантажом от Орбана нужно бороться. Тут не подходит вариант каждый раз "успокаивать" через подачки в 10 – 20 миллиардов для Венгрии.

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Чем опасен Орбан

Как подчеркнул Рыбачук, если начать договариваться с Орбаном таким образом, то очень скоро появятся другие премьер-министры, которые тоже будут шантажировать Евросоюз. Одним из таких "кандидатов" является премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который пока готов блокировать только вступление Украины в НАТО. Но со временем он вполне может влиять и на важные решения для Украины по сближению с ЕС.

Параллельно еще президент Сербии Александар Вучич, которого тоже считают пророссийским. Правда, пока Сербия не находится в ЕС, но понемногу туда "идет".

Евросоюзу важно остановить этот тренд. Его не остановишь, давая по 10 – 20 миллиардов шантажистам или авторитарным лидерам, не разделяющим ценности ЕС. Это будет совсем неправильный сигнал для других. А сложных решений будет еще много. Скоро выборы в Европарламенте. Орбан точно надеется, что там появится больше орбанов,

– отметил Рыбачук.

В Евросоюзе прекрасно осознают эту проблему, и пытаются найти выход. Один из возможных вариантов – принять такой механизм, по которому для принятия решения на уровне ЕС не потребуется согласие всех государств. Это позволит избежать варианта, когда одна страна блокирует решения десятков других стран.

Позиция Орбана по вступлению Украины в ЕС: коротко