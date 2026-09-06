Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам трех раундов переговоров в Киеве, к которым присоединились советники по национальной безопасности Франции, Великобритании и Германии. Со своей стороны Стив Виткофф заявил, что Вашингтон стремится возобновить трехсторонние переговоры с участием Украины, России и США.

Когда ожидать новых раундов переговоров?

По словам Виткоффа, о проведении встречи в формате Украина – Россия – США могут объявить уже в ближайшее время.

Ранее спецпредставители Трампа сообщали, что в ходе переговоров в Москве услышали новые предложения по урегулированию войны, которые ранее не дали результата. По его словам, эту информацию американская сторона передала украинским представителям в Киеве.

Отметим, Владимир Зеленский подчеркивал, что нужно делать все, "чтобы трехсторонние встречи состоялись". Глава государства убежден в том, что территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров государств.

Он также рассказал некоторые подробности о привлечении европейцев к переговорному процессу. Президент подчеркнул, что конкретное место будущей переговорной площадки пока не определено, однако Украина открыта для любых вариантов.

Мы договорились, что в ближайшее время Украина, Европа и Америка встретятся. Не знаю, где пройдет встреча – в Европе, в Соединенных Штатах Америки, а может, снова – я так понял, Стиву понравился наш поезд – так что, возможно, снова в Украине. Ну, мы открыты в любом случае,

– сказал Зеленский.

Три раунда содержательного диалога в Киеве

Всего в течение дня в столице состоялись три раунда переговоров, которые глава государства оценил как очень содержательные. Стороны подробно обсудили возможные параметры завершения войны и обеспечения поддержки Украине в краткосрочной перспективе.

Американские спецпосланцы начали свой визит со встречи на Софиевской площади. Стоит отметить, что перед приездом в Киев официальные лица США провели консультации в Москве.